Giugliano non decollano i saldi estivi

A Giugliano, i tradizionali saldi estivi sembrano aver perso il loro fascino: le strade un tempo animate sono ora quasi deserte e le vetrine, nonostante i cartelli di ribasso, non attraggono più la folla di un tempo. Cosa sta cambiando nel comportamento dei consumatori? Scopriamo insieme i motivi di questa frena e cosa riserva il futuro delle vendite stagionali in città.

Non sono partiti come di consueto i saldi estivi a Giugliano.Questa è via Roma, quella che un tempo era la strada dello shopping cittadino. Le vetrine espongono i cartelli dei ribassi, ma i negozi restano tendenzialmente vuoti. A quanto pare, non c'è più la corsa all'affare: sparite le file all'esterno per accaparrarsi le occasioni migliori.

