Follia contro Sinner dalla Gran Bretagna | Chi ama lo sport pulito si augura che Djokovic lo affondi!

L’attenzione su Jannik Sinner si accende oltre i confini del campo, tra polemiche e attese di giustizia sportiva. Mentre i tifosi e gli appassionati sperano in un atto di rivalsa contro le accuse di doping, il mondo dello sport guarda con sospetto e curiosità a questa intricata vicenda. Ma quale sarà il destino di Sinner? La risposta si svelerà nelle prossime settimane, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Una boutade? Di sicuro, nel corso di questa edizione di Wimbledon, l’interesse nei confronti di Jannik Sinner non è stato rivolto solo alle prestazioni in campo, ma anche alle questioni extra campo. Al di là dell’infortunio al gomito nel corso della partita contro Grigor Dimitrov, le attenzioni dei media stranieri, specie britannici, sono ancora sulla vicenda “Clostebol “. L’accordo tra i legali del giocatore italiano e la WADA su una sospensione di tre mesi per il caso di doppia positività alla sostanza citata (Clostebol) alimenta ancora delle discussioni. Posteriormente alla vittoria di secondo turno contro Aleksandar Vukic, un collega polacco ha tirato in ballo il caso di Kamil Majchrzak, protagonista tra l’altro in quest’edizione 2025 di Wimbledon per gli ottavi di finale raggiunti, squalificato (in un primo momento per 4 anni con la sanzione poi ridotta dopo l’appello a 13 mesi) per un episodio di contaminazione di una bevanda isogonica che aveva cominciato ad assumere da settembre 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it