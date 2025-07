Braccio di ferro Jashari | la risposta del Milan al Club Brugge | CMIT

Il mercato del Milan si infiamma con il braccio di ferro Jashari: dopo il no ufficiale del Club Brugge alla proposta rossonera, il club italiano si prepara a giocare le sue carte. La risposta del Milan arriva forte e chiara, con un’offerta da 32,5 milioni più bonus, ma la resistenza belga mette a dura prova le ambizioni di rinforzo a centrocampo. Cosa succederà ora? Restate sintonizzati, perché la sfida tra i due club è destinata a proseguire.

Cosa sta succedendo dopo il no della squadra belga al club rossonero per il centrocampista. Ecco il punto della situazione Il Club Brugge è uscito allo scoperto, dicendo no al Milan tramite la stampa. I rossoneri devono così fare i conti con le resistenze del club belga. Nessuno sconto: la proposta da 32,5 milioni di euro più 5 milioni di bonus non è bastata per ottenere il via libera al terzo colpo a centrocampo. Nonostante l'ottimismo da parte dell'entourage del calciatore, il Club Brugge ha deciso di non scendere sotto la richiesta di 35 milioni di euro di base fissa.