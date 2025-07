Postamat fuori servizio a Serracapriola | correntisti costretti a spostarsi a Chieuti per prelevare

I cittadini di Serracapriola sono costretti a spostarsi a Chieuti o in altri comuni vicini per prelevare, a causa del Postamat fuori servizio in via Sant’Anna. Una situazione che crea disagi e preoccupazioni tra i correntisti BancoPosta, che sperano in una rapida risoluzione. Il vice sindaco reggente, Michele Leombruno, ha scritto alla direzione provinciale di Poste per chiedere interventi immediati e ripristinare il servizio al più presto.

