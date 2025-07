Coppa Nba 2025 ecco i 6 gironi Finali a Las Vegas il 13 e 16 dicembre

La Coppa NBA 2025 si avvicina con grande entusiasmo! A Las Vegas, il 13 e il 16 dicembre, i sei gironi finali si sfideranno per conquistare il titolo. La fase eliminatoria inizierĂ il 31 ottobre e culminerĂ con i quarti il 9 e 10 dicembre, subito dopo le emozionanti Final Four nella vibrante Sin City. Prepariamoci a vivere momenti di pura adrenalina e spettacolo!

La fase eliminatoria comincerĂ il 31 ottobre e si chiuderĂ il 28 novembre. Quarti il 9 e il 10 dicembre, subito dopo le Final Four a Sin City.

