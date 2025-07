Scontro tra scooter e auto sull'Asse Mediano Giovanni Borrelli muore a 52 anni

Un tragico incidente scuote l'Asse Mediano: sulla notte tra il 7 e l’8 luglio, uno scontro fatale tra uno scooter e un'auto ha portato alla perdita di vita di Giovanni Borrelli, 52 anni, noto anche come rider. Un dramma che solleva ancora una volta importanti riflessioni sulla sicurezza stradale. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragedia e le conseguenze che ne derivano.

La vittima, che faceva il rider, era alla guida dello scooter; il drammatico incidente si è verificato sull'Asse Mediano nella notte tra il 7 e l'8 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

