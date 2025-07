Giovane ricercatrice del Pascale tra i talenti under 40 selezionati da Fortune

Una giovane ricercatrice del Pascale di Napoli, Martina Pagliuca, 33 anni, è stata scelta tra i talenti under 40 da Fortune Italia, riconoscendo il suo straordinario contributo nel campo della ricerca oncologica. Questa selezione celebra il talento emergente che, con passione e innovazione, sta rivoluzionando il panorama medico italiano. La sua storia ispira e rafforza l’impegno delle nuove generazioni nel combattere il cancro con dedizione e scienza. E questa è solo l’inizio di un brillante percorso...

Una giovane ricercatrice dell’Istituto dei tumori di Napoli è stata inserita nella rosa dei 40 ricercatori under 40 selezionati dalla rivista Fortune Italia a livello nazionale. Si tratta di Martina Pagliuca napoletana di 33 anni, dirigente medico. Ogni anno Fortune Italia esce in edicola con il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Ricercatore Pascale tra talenti under 40 selezionati da Fortune - Domeniico Mallardo è il giovane ricercatore del Pascale inserito nella rosa dei 40 ricercatori under 40 selezionati a livello nazionale da Fortune Italia (www. Come scrive ansa.it