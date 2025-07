' Comunicazione in ambito sanitario' | online il nuovo corso gratuito dell’Università di Pisa

Se desideri migliorare la comunicazione nel settore sanitario, questa è l’opportunità che fa per te. L’Università di Pisa ha lanciato gratuitamente il corso online "Comunicazione in ambito sanitario: principi e strumenti", disponibile su Edvance. Guidato dal professor Riccardo Ruffoli, questo percorso ti fornirà strumenti essenziali per affrontare le sfide comunicative del settore. Non perdere l’occasione di arricchire le tue competenze e fare la differenza nella comunicazione sanitaria!

È disponibile sulla piattaforma nazionale Edvance (www.edvance.it) il nuovo corso online gratuito dell’Università di Pisa 'Comunicazione in ambito sanitario: principi e strumenti' (https:www.edvance.itedvanceappcourseDetails401), a cura di Riccardo Ruffoli, professore associato di Anatomia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

