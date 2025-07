Mostra d' arte Plasmando immagini

Mostra d’arte plasmando immagini non è solo un’esposizione, ma un viaggio emozionale attraverso le mani di Giuseppe Battistella, artista vittoriese di 81 anni che da oltre quarant’anni trasforma ferro, rame e materiali di recupero in autentiche opere d’arte. Un racconto di passione, dedizione e creatività che invita a scoprire come l’arte possa nascere anche dai materiali più umili, rendendo ogni pezzo un frammento di vita e storia. Entrate e lasciatevi incantare.

