4ª conferenza su ricostruzione Ucraina a Roma Meloni tende la mano a Zelensky contro Putin | Piano russo fallito vogliamo Kiev libera e prospera

Roma si riconferma come palcoscenico globale, ospitando la quarta Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, un momento cruciale di solidarietà e speranza. Meloni tende la mano a Zelensky, affermando che il piano russo è fallito e che l’obiettivo è Kiev libera e prospera. Anche Tajani si schiera con il leader ucraino, ribadendo che l’Italia sostiene la libertà, l’indipendenza e la ricostruzione del Paese. Un appuntamento che segna un impegno concreto per un futuro di pace e rinascita.

Anche Tajani si schiera con Zelensky: "l'Ucraina non è sola, vogliamo sostenere la libertà, l'indipendenza e vogliamo essere protagonisti della ricostruzione del Paese” Roma torna al centro della diplomazia internazionale con la quarta Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. Un appuntame. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - 4ª conferenza su ricostruzione Ucraina a Roma, Meloni tende la mano a Zelensky contro Putin: “Piano russo fallito, vogliamo Kiev libera e prospera”

In questa notizia si parla di: vogliamo - ricostruzione - conferenza - ucraina

Il presidente #Zelensky a Roma per la conferenza sulla ricostruzione in Ucraina. A #CastelGandolfo l’udienza con #LeoneXIV. Il Santo Padre ha riaffermato la disponibilità ad accogliere in Vaticano i rappresentanti di Russia e Ucraina per eventuali negoziati. Vai su Facebook

Meloni: «Immaginiamo già ora un’Ucraina libera e ricostruita. Oggi impegni per oltre 10 miliardi di euro; Ucraina, Meloni: «La ricostruzione offre nuove opportunità»; Meloni apre Conferenza su Ricostruzione Ucraina: Grande partecipazione mostra futuro che vogliamo.

Meloni apre Conferenza su Ricostruzione Ucraina: "Grande partecipazione mostra futuro che vogliamo" - "Ringrazio la Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio Europeo, i Presidenti, iPrimi Ministri, i tanti colleghi che sono venuti qui oggi a Roma per partecipare a questa importante ini ... Si legge su ilgiornale.it

A Roma la Conferenza per l'Ucraina. Meloni: 'Immaginiamo un Paese libero e ricostruito. Impegni per oltre 10 miliardi' - Zelensky: 'Putin non vuole la pace, lo vediamo' (ANSA) ... ansa.it scrive