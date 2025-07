Tour in inglese alla scoperta di Modena con l' associazione culturale La Rose Noire

Scopri Modena come mai prima d'ora con l'associazione culturale La Rose Noire! Mercoledì 20 agosto alle 20.45, unisciti a noi per il tour guidato "Discover Modena! The Unesco site" in inglese, anche aperto agli italiani desiderosi di imparare la lingua. Con la guida di Elisabeth, vivrete un'esperienza coinvolgente tra storia, cultura e lingue, in un modo originale e stimolante. Non perdere questa occasione unica di unire apprendimento e scoperta!

Mercoledì 20 agosto alle 20.45 appuntamento con la visita guidata "Discover Modena! The Unesco site. English tour for everybody", realizzata con Il Patrocinio del Comune di Modena. Tour in inglese rivolto anche agli italiani per imparare l'inglese visitando la città in compagnia di Elisabeth. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

