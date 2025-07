Antichi fiumi per 15 mila chilometri scoperti su Marte

antichi fiumi per 15 mila chilometri scoperti su Marte. Una scoperta affascinante che rivela un passato ricco di acqua liquida e ambienti potenzialmente abitabili. Oggi, la pressione atmosferica così bassa impedisce all’acqua di rimanere stabile in superficie, evaporando quasi istantaneamente. Tuttavia, queste tracce indicano che Marso un tempo poteva essere molto diverso: un pianeta con fiumi, laghi e forse tracce di vita. La domanda è: cosa ci riserva il futuro nella ricerca di un segnale di vita passata?

Una cosa è certa: oggi su Marte oggi non esiste acqua liquida stabile in superficie a causa della pressione atmosferica troppo bassa. Vale a dire che se l’acqua liquida emergesse, evaporerebbe quasi istantaneamente. Ma sappiamo anche che le cose non sono sempre state così. Addirittura, nuova ricerca ha identificato oltre 15mila chilometri di antichi letti di fiume sul ‘pianeta rosso’ suggerendo come questo potrebbe essere stato, in passato, molto più umido e stabile di quanto ritenuto finora. Lo studio su Marte che ha analizzato le "fluvial sinuous ridges". Lo studio, guidato da Adam Losekoot, dottorando all’Open University e finanziato dall’ Agenzia Spaziale Britannica, è stato presentato al National Astronomy Meeting 2025 della Royal Astronomical Society a Durham. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Antichi fiumi per 15 mila chilometri scoperti su Marte

