Appennino Bike Tour arriva in Irpinia | a Mercogliano la tappa campana del festival della mobilità sostenibile

Appennino Bike Tour arriva in Irpinia, portando energia, passione e consapevolezza sulle strade di Mercogliano. Sabato 12 luglio, questa tappa campana del festival nazionale itinerante dedicato alla mobilità sostenibile trasformerà la provincia di Avellino in un palcoscenico di innovazione e rispetto per l’ambiente. Un’occasione unica per esplorare le meraviglie delle aree interne e promuovere uno stile di vita più verde e responsabile. Non perdere questa sfida entusiasmante!

SarĂ Mercogliano, in provincia di Avellino, a ospitare sabato 12 luglio l’unica tappa campana dell’edizione 2025 dell’Appennino Bike Tour, il festival nazionale itinerante dedicato alla promozione della mobilitĂ dolce e dello sviluppo sostenibile delle aree interne. L’iniziativa, promossa dal. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: appennino - bike - tour - mercogliano

