Ucraina Meloni a Zelensky | Con voi per un nuovo miracolo economico

A Roma, la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina si apre con grandi nomi e speranze condivise. Giorgia Meloni accoglie con calore e determinazione figure di spicco internazionali e il leader ucraino Zelensky, pronti a scrivere un nuovo capitolo di solidarietà e rinascita. È l'inizio di un dialogo cruciale che potrebbe portare a un nuovo miracolo economico, dimostrando che con unità e impegno si possono superare anche le sfide più difficili.

Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Roma. Giorgia Meloni ha accolto gli ospiti stranieri giunti alla Nuvola. Scambi di abbracci tra gli altri con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, con il presidente albanese Edy Rama, lo spagnolo Pedro Sanchez, il polacco Donald Tusk, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto e Volodomir Zelensky, leader ucraino. Con Zelensky c'era anche la moglie Olena, per il saluto e l'abbraccio con Meloni. Tra gli ospiti accolti dalla premier anche il cancelliere tedesco, Friedrich Merz e Maia Sandu, presidente della Moldavia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina, Meloni a Zelensky: "Con voi per un nuovo miracolo economico"

In questa notizia si parla di: zelensky - meloni - ucraina - miracolo

