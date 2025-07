Calciomercato Juve LIVE | si cercano rinforzi in ogni reparto nessun progresso nel caso Vlahovic sarà rivoluzione in attacco

Il calciomercato della Juventus è in pieno fermento: mille trattative in corso, nessun progresso su Vlahovic e una rivoluzione in attacco alle porte. La dirigenza bianconera lavora senza sosta per rinforzare ogni reparto, valutando profili in prospettiva e rispettando le esigenze di bilancio. Segui con noi tutte le ultime indiscrezioni, incontri e affari conclusi in tempo reale: il mercato juventino non si ferma mai, e l’estate potrebbe riservare sorprese sorprendenti.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell'area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Ultimissime calciomercato Juve: GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2025.

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Calciomercato Roma - Anche la Juventus su Senesi e Balerdi #ASRoma #Juventus #Senesi #Balerdi #Calciomercato #CalciomercatoRoma https://vocegiallorossa.it/calciomercato/calciomercato-roma-anche-la-juventus-su-senesi-e-balerdi-269318… Vai su X

Douglas Luiz nuovamente in uscita direzione Como? La Juventus cerca di inserirsi nella trattativa per Xhaka che era stato accostato ad un'altra big del nostro campionato! Vai su Facebook

Juventus, è Dodo l’ultima idea per la fascia; La Gazzetta dello Sport - La Juventus cerca un rinforzo in attacco, Giuntoli si muove per Schick; Calciomercato Juventus: doppio colpo in attacco.

Calciomercato Parma, si cercano rinforzi di esperienza. Dal Monza interesse per Izzo e Dany Mota! - Il mercato del Parma comincia a prendere forma, tra sondaggi mirati e possibili uscite eccellenti. Si legge su calcionews24.com

Juventus, mercato low cost. Può arrivare Ndidi: è un'occasione di mercato in saldo - Nuova idea per il mercato della Juventus: piace Ndidi in uscita, a buon prezzo, dal Leicester. Segnala calciomercato.com