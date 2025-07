Scioglimento del Comune di Caserta Tar fissa udienza urgente e ordina | Ministero fuori tutti gli atti secretati

sciolto il nodo della trasparenza, ordinando al Ministero di rendere pubblici tutti gli atti secretati. La battaglia legale di Carlo Marino prosegue con rinnovato slancio, puntando a smascherare eventuali omissioni e a difendere la legalità nel cuore di Caserta. Resta da vedere come evolverà questa intricata vicenda, ma una cosa è certa: la lotta per la giustizia non si ferma.

Non si ferma la battaglia legale dell’ex sindaco Carlo Marino contro lo scioglimento del consiglio comunale di Caserta per presunte infiltrazioni mafiose. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha rigettato la richiesta di sospensiva immediata del provvedimento, ma allo stesso tempo ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it

