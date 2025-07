Saronno scippata nel parcheggio dell’Esselunga

Una donna di Origgio è stata vittima di un furto nel parcheggio dell’Esselunga di Saronno. Mentre caricava la spesa in auto, si è trovata coinvolta in una truffa orchestrata da due malintenzionate che, fingendosi in difficoltà, le hanno sottratto la borsetta. Un episodio che sottolinea l'importanza di prestare attenzione ai segnali di eventuali truffatori e di adottare sempre misure di sicurezza.

Truffata una donna di Origgio nel parcheggio dell’Esselunga di Saronno. Mentre caricava la spesa in auto, una donna è stata avvicinata da un’ignota che le ha chiesto un’informazione, fingendosi in difficoltà. Dopo averle risposto, la vittima si è girata verso la portiera del conducente, accorgendosi troppo tardi di un complice che le sottraeva la borsetta. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Saronno, scippata nel parcheggio dell’Esselunga

