quattro gatti sotto al giornale e libero anche i pro pal vanno in vacanza

Quattro gatti sotto al giornale e liberi anche i pro pal, mentre molti si preparano alle vacanze: questa mattina, un gruppo di manifestanti ha occupato pacificamente la nostra sede di via dell'Aprica, un gesto di protesta contro la criminalizzazione del dissenso e le derive repressive. In un mondo dove la libertà di opinione è sempre più minacciata, il coraggio di chi si oppone è un richiamo alla nostra attenzione e alla difesa dei valori fondamentali.

Un piccolo gruppo di manifestanti si è presentato questa mattina davanti alla nostra sede di via dell'Aprica, che è anche quella dei colleghi di Libero, dopo essersi dati appuntamento nei giorni scorsi per questa mattina. "Contro la criminalizzazione del dissenso e la legittimazione della repressione diciamo di no ai professionisti della menzogna", recitava il volantino diffuso sui social di Potere al Popolo e Cambiare rotta. Davanti alla sede dei due quotidiani, si sono anche disposte due camionette della polizia. "Continuiamo a mobilitarci, oggi anche a Roma sotto al Mur e domani al Viminale, per pretendere risposte da parte di Meloni, Bernini e Piantedosi e gridare forte e chiaro che queste intimidazioni non funzionano e continueremo ad organizzare una vera opposizione nel paese a questo sistema marcio di cui Il Giornale e Libero sono la perfetta rappresentazione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it