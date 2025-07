Sancho Juve | il Manchester United ‘aiuta’ i bianconeri nella corsa all’esterno? Quel gesto può sbloccare l’operazione l’indiscrezione dall’Inghilterra

L’attesa potrebbe presto terminare: il Manchester United potrebbe aiutare la Juventus a chiudere l’affare Jadon Sancho, offrendo un colpo di scena decisivo nella lunga trattativa estiva. Un gesto inaspettato che potrebbe sbloccare definitivamente il trasferimento, portando il talento inglese sotto la Mole e rafforzando le ambizioni bianconere. Il futuro di Sancho si fa sempre più chiaro: la Juventus potrebbe presto aggiudicarsi un’operazione chiave.

Sancho Juve: il Manchester United può dare una mano ai bianconeri nella corsa all’esterno inglese Quel gesto può sbloccare l’affare. Un colpo di scena che potrebbe sbloccare definitivamente una delle trattative più lunghe dell’estate della Juve. Il futuro di Jadon Sancho si tinge sempre più di bianconero. Secondo quanto riportato dal portale inglese GiveMeSport, il Manchester United, di fronte alla difficoltà nel trovare acquirenti alle sue condizioni, avrebbe deciso di abbassare drasticamente il prezzo del cartellino del giocatore, trasformandolo in un’occasione quasi irrinunciabile per la Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve: il Manchester United ‘aiuta’ i bianconeri nella corsa all’esterno? Quel gesto può sbloccare l’operazione, l’indiscrezione dall’Inghilterra

In questa notizia si parla di: juve - sbloccare - sancho - manchester

Ederson Juve, il centrocampista è sempre più un obiettivo concreto per i bianconeri: Gasperini può sbloccare l’affare! L’indiscrezione che infiamma il calciomercato - Ederson, centrocampista brasiliano, si avvicina sempre più alla Juventus, che vede in Gasperini il protagonista chiave per sbloccare l’affare.

Sancho è sicuro: vuole essere un calciatore della Juventus L’esterno inglese ha fretta di chiudere: avrebbe chiesto al club di accelerare i tempi e definire i dettagli l’operazione Da domani i contatti entreranno nel vivo per provare a sbloccare la trattativa co Vai su Facebook

Le notizie di calciomercato del 29 agosto: Lukaku ufficiale al Napoli, Chiesa va al Liverpool; Sancho, Juve fuori dai giochi? Spunta il top club europeo: Ha detto sì; Calciomercato: Vlahovic obiettivo del Milan, Osimhen verso il Galatasaray, Juve su Sancho.

Sancho Juventus, l’inglese vuole solo i bianconeri! A che punto è la trattativa con il Manchester United e cosa cambia dopo i rumors su Conceicao - Sancho Juventus, l’inglese vuole solo i bianconeri: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’esterno del Manchester United Il calciomercato Juventus si sta preparando a chiudere una delle trattative pi ... Da juventusnews24.com

Sancho Juventus senza sosta: in giornata nuova call con il Manchester United per sbloccare l’affare. Le ultimissime - Le ultimissime sul futuro dell’esterno inglese Il mercato Juventus continua a lavorare con determin ... Secondo juventusnews24.com