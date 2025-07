Francesca Albanese è nel mirino degli Stati Uniti e di Google per le sue accuse contro Israele

Francesca Albanese, la rappresentante italiana alle Nazioni Unite, si trova al centro di un'accesa polemica internazionale. Nel mirino degli Stati Uniti e di Google per aver denunciato le azioni di Israele, Albanese è diventata il primo funzionario ONU a ricevere misure punitive da Washington e a essere bersaglio di una campagna diffamatoria digitale. Un caso che solleva interrogativi sulla libertà di parola e le tensioni geopolitiche nel mondo digitale e diplomatico.

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu” - In un clima di tensione internazionale sempre più acceso, le recenti sanzioni statunitensi contro Francesca Albanese, relatrice ONU per i Territori Palestinesi, segnano un nuovo capitolo di fronteggiamento tra diplomazia e geopolitica.

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la relatrice Onu per la Palestina, l’italiana Francesca Albanese: già nel mirino di Israele, è sotto attacco per il suo rapporto sulle aziende (soprattutto americane) che sostengono l’esercito israeliano Vai su X

Gli USA chiedono la rimozione di Francesca Albanese dall’ONU. Perché? Perché ha fatto il suo lavoro. La relatrice speciale sui diritti umani nei territori palestinesi occupati è finita nel mirino degli Stati Uniti di Trump: la accusano di tutto — antisemitismo, terror Vai su Facebook

