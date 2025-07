Djomi e Claver Gold i due rapper insieme nel singolo Undercover

Un incontro epico tra due talenti italiani, Djomi e Claver Gold, che uniscono le forze in "Undercover". Questo singolo, in arrivo l’11 luglio, promette di scuotere il panorama musicale con un messaggio forte e un sound intenso. Politico, poetico e senza compromessi, "Undercover" si presenta come un vero e proprio grido di libertà, pronto a lasciare il segno. Un brano che non chiede permesso, ma occupa certamente spazio.

Undercover è il nuovo singolo di Djomi che vede la partecipazione di Claver Gold. L '11 luglio arriva Undercover, nuovo singolo di Djomi con la partecipazione di Claver Gold, distribuito da Ada Music Italy e Isola degli Artisti. Un brano che non chiede il permesso, ma occupa spazio. Politico, poetico, necessario. Nel cuore del beat firmato da Gian Flores — teso, stratificato, senza fronzoli — Undercover – già disponibile in presave – è un manifesto mimetico: un testo che agisce "sotto copertura", tra le pieghe dell'indifferenza quotidiana, per dare voce a chi la voce non ce l'ha. Ma niente retorica da slogan: questo è rap militante per cervelli pensanti, non fast food da playlist.

