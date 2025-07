Inseguimento da film in centro | preso con hashish e strumenti da scasso

Una scena da film nel cuore di Monza: un inseguimento ad alta tensione che si è concluso con la cattura di un uomo di 33 anni, beccato con hashish e strumenti da scasso. La rapida azione degli agenti della polizia locale ha impedito il peggio, garantendo sicurezza alle vie cittadine. Un episodio che dimostra come il coraggio e la tempestività siano ancora le armi più efficaci contro il crimine.

Guardie e ladri per le vie di Monza: il rocombolesco inseguimento si è concluso con la cattura e la denuncia del fuggiasco, un 33enne trovato con hashish e strumenti da scasso, immobilizzato da una delle agenti della polizia locale mentre stava cercando di superare un'inferriata. I controlli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: inseguimento - hashish - strumenti - scasso

