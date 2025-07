James Gunn | Le Fasi Marvel? Non avevo idea di cosa significassero

James Gunn, noto regista dei Guardiani della Galassia, ha recentemente svelato di non conoscere il significato delle Fasi del Marvel Cinematic Universe prima di lavorare con Marvel Studios. La sua inesperienza ha aggiunto un tocco di autenticità al suo percorso, dimostrando come la passione e il talento possano superare anche le lacune di conoscenza. La sua storia ci insegna che spesso, il successo nasce dall’entusiasmo e dalla volontà di imparare sul campo...

Prima di iniziare a lavorare per i Marvel Studios, il regista non era consapevole del significato della divisione in Fasi del MCU Nel corso di una recente intervista, James Gunn ha riflettuto sulla sua carriera di regista ai Marvel Studios e ha rivelato che non aveva nessuna idea di un preciso aspetto del MCU. Nel corso della sua carriera, Gunn ha diretto tre film del franchise sui Guardiani della Galassia per la Marvel e qualche anno fa è diventato co-capo dei DC Studios e creatore del DC Universe (DCU) insieme al suo partner di lunga data Peter Safran presso i Warner Bros Studios. Nel corso di una nuova intervista concessa a GQ, quasi inevitabilmente, è stato menzionato il suo periodo alla Marvel . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Gunn: "Le Fasi Marvel? Non avevo idea di cosa significassero"

