In Sicilia giovane imprenditore trasforma la casa tra i monumenti barocchi in ristorante di ricerca

In Sicilia, tra i maestosi monumenti barocchi e il profumo di mare, un giovane imprenditore ha deciso di trasformare una casa storica in un ristorante di ricerca, un luogo dove innovazione e tradizione si incontrano. Tra Taormina e Catania, Acireale si rivela un tesoro nascosto, incastonato tra l’Etna e lo Ionio. Famosa per le sue meraviglie artistiche e il suo patrimonio naturale, questa cittadina sta emergendo come nuova meta di eccellenza turistica.

Sul tragitto tra Taormina e Catania, città che stanno ri-orientando la bussola del turismo siciliano, ci si imbatte a un certo punto in Acireale. Una cittadina tra i piedi dell'Etna e la costa dello Ionio, adagiata su una terrazza lavica innalzata dalle eruzioni della Muntagna.

