Giorgia Meloni accoglie i leader Ue a Roma prove di unità con Trump sull’Ucraina Zelensky | Ci servono fondi e armi

Roma si trasforma in palcoscenico di solidarietà e unità europea: Giorgia Meloni apre la conferenza sulla ripresa dell’Ucraina, attirando leader di spicco come Zelensky, Merz, Sanchez e Von der Leyen. In un momento di tensioni geopolitiche, l’Europa dimostra di essere compatta, sottolineando l’importanza di fondi e armi per sostenere l’indipendenza ucraina. Un segnale forte di impegno e cooperazione internazionale che potrebbe cambiare gli equilibri di centro-nord Europa.

Lo presidente del Consiglio Giorgia Meloni apre a Roma i lavori della Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina organizzata dal governo italiano. A prendervi parte, oltre al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, uno stuolo di leader europei, ben superiore alle attese sino a poche ore fa: alla Nuvola di Roma ci sono il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e quello del Consiglio europeo Antonio Costa, e ancora il premier polacco Donald Tusk e il greco Mitostakis, l’olandese (uscente) Dick Schoof e l’albanese Edi Rama. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: giorgia - meloni - leader - roma

Giorgia Meloni perde la pazienza al vertice con la Grecia: nel fuorionda «fulmina» i collaboratori – Il video - Giorgia Meloni ha mostrato segni di frustrazione durante un recente vertice con la Grecia, rivelando la sua impazienza in un fuorionda che ha sorpreso i collaboratori.

ESTERI: Ultim’ora ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – Nel quadro dei contatti avviati sin dal Vertice G7 di Kananaskis a sostegno di un cessate il fuoco a Gaza, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha intensificato il dialogo con diversi leader internazio Vai su Facebook

Meloni: «Immaginiamo già ora un’Ucraina libera e ricostruita. Oggi impegni per oltre 10 miliardi di euro; Giorgia Meloni accoglie i leader Ue a Roma, prove di unità con Trump sull'Ucraina. Zelensky: «Ci servono fondi e armi; Da Von der Leyen a Zelensky, Meloni accoglie i leader a Roma.

Roma, al via la conferenza per la ricostruzione Ucraina. Meloni: "Immaginare il dopo" - Foto di famiglia per la premier Giorgia Meloni alla Nuvola, all'Eur a Roma, con tutti i leader presenti alla conferenza sulla ripresa dell'Ucraina. Segnala msn.com

Conferenza per l'Ucraina a Roma, Meloni a Zelensky: "Con voi per il miracolo economico" - il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto e Volodomir Zelensky, leader ... Si legge su iltempo.it