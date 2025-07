Un tuffo nel passato ferroviario: Trenord riporta sui binari una locomotiva a vapore del 1900, simbolo di un’epoca d’oro. Dopo meticolosi interventi di restauro, la storica 240-05, costruita nel 1908, tornerà in azione entro fine 2025, regalando emozioni autentiche ai viaggiatori. Un prezioso patrimonio che unisce storia e modernità, dimostrando come il passato possa ancora stupire. La sua ripresa segna l’inizio di una nuova avventura sui binari italiani.

Trenord amplia il patrimonio treni storici: sono terminati gli interventi di restauro della locomotiva a vapore 240-05, realizzata nel 1908. Dopo le abilitazioni tecniche e del personale, si legge in una nota, tornerà sui binari nella fine del 2025 per corse turistiche. Costruita nel 1908 dalla Società Anonyme del Atelies de la Meuse, la 240-05 è una delle undici locomotive a vapore surriscaldato della serie originaria, entrate in servizio tra il 1907 e il 1912. Acquistata da Ferrovie Nord Milano, è stata inizialmente utilizzata per il trasporto merci; in seguito, data la potenza e la versatilità, è stata impiegata anche per i viaggi passeggeri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net