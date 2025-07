Calciomercato Parma Leoni nel mirino di quella big La cessione è sempre più vicina

Il calciomercato del Parma si infiamma: Giovanni Leoni, promettente difensore centrale, è nel mirino di una big della Serie A. Con l’Inter in prima fila, la trattativa accelera, alimentando speranze e interrogativi sui futuri sviluppi. La cessione sembra sempre più vicina, e i tifosi si chiedono se questa operazione possa segnare una svolta per entrambe le parti. Restate sintonizzati, perché il mercato è appena entrato nel vivo e ogni dettaglio conta.

Calciomercato Parma: Giovanni Leoni nel mirino dell’Inter, operazione in accelerazione. La situazione Il Calciomercato Parma è entrato nel vivo, e uno dei nomi più caldi è senza dubbio quello di Giovanni Leoni, giovane difensore centrale che ha attirato le attenzioni di diversi top club italiani. In particolare, l’Inter ha deciso di puntare con decisione su . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Parma, Leoni nel mirino di quella big. La cessione è sempre più vicina

