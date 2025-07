Simoncelli | Il motociclismo è bello ma fa anche schifo

Simoncelli, il motociclismo, è un mondo di emozioni forti, tra adrenalina e rischi. Quel penultimo giro ad Assen ha ricordato quanto questa passione possa essere crudele, lasciando Paolo Simoncelli con il cuore in gola. Quando Luca Lunetta è stato coinvolto nell’incidente, la paura si è fatta strada, ma l’esperienza e il coraggio hanno prevalso. Simoncelli ha ovviamente pensato al valore della vita e alla forza di andare avanti.

Ha tremato, Paolo Simoncelli. Quando al penultimo giro della Moto3 ad Assen Luca Lunetta è caduto ed è stato investito, colpito alla schiena da Taiyo Furusato e alle gambe da Adrían Fernández che non potevano evitarlo, ha tremato di nuovo. "Uscire dall'incidente con solo una frattura multipla alla gamba è comunque il danno minore rispetto a quello che sarebbe potuto succedere", dirà poi il giovane pilota. Ma Simoncelli ha ovviamente pensato al figlio. A quel giorno del 2011 in Malesia in cui, con una dinamica simile ha perso Marco, "Sic". E' il team principal di Lunetta, adesso. " È stata una gara piena di imprevisti sfortunati, ma con la fortuna, se così si può chiamare, di fratturarsi 'solo' tibia e perone.