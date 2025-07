Tre fratelli arrestati a Imola dopo un furto di bidoni di alluminio e la fuga in autostrada

In un episodio che ha scosso la comunità di Imola, tre fratelli sono stati arrestati dopo aver messo a segno un furto di bidoni di alluminio presso un’azienda di Mordano, per poi tentare la fuga in autostrada. La loro fuga è terminata con un inseguimento ad alta velocità e il conseguente fermo da parte delle forze dell’ordine. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della legalità.

Tre fratelli arrestati a Imola per furto aggravato: rubato alluminio da un'azienda di Mordano, bloccati dopo inseguimento in autostrada.

