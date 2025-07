Alfonso Martusciello pubblica la terza stagione del podcast Versi in viaggio

Alfonso Martusciello torna con la terza stagione di "Versi in Viaggio", un podcast che unisce poesia e emozioni in un percorso avvolgente. Disponibile su Instagram e Spotify, questa nuova avventura invita gli ascoltatori a scoprire i versi dei grandi poeti, interpretati con passione e delicatezza. Preparati a lasciarti trasportare tra parole che toccheranno il cuore e sensazioni profonde, perché il viaggio tra i versi non si ferma qui.

Il podcast Versi in viaggio giunge alla terza stagione, ideato e prodotto da Alfonso Martusciello, ecco le tematiche. Il podcast Versi in viaggio giunge alla terza stagione, disponibile su Instagram e Spotify. Ideato e prodotto da Alfonso Martusciello, il progetto si propone di accompagnare l’ascoltatore in un viaggio tra poesie ed emozioni, attraverso la lettura e l’interpretazione di opere di grandi poeti, arricchite da un accompagnamento musicale che rende l’esperienza ancora piĂą coinvolgente. Tra le tematiche esplorate, troviamo i tormenti di Cesare Pavese, gli eccessi di Baudelaire e il surrealismo di Borges: il progetto restituisce nuova vita anche a versi meno noti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Alfonso Martusciello pubblica la terza stagione del podcast Versi in viaggio

Il podcast Versi in viaggio, ideato e prodotto da Alfonso Martusciello, torna con la terza stagione, su Instagram e Spotify.

Si avvia la terza stagione di Versi in viaggio, il podcast di Alfonso Martusciello su letteratura e poesia.

