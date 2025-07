Grandinate e cambiamento climatico Legacoop Romagna | Serve l' intervento delle istituzioni

Le recenti grandinate tra Forlì e Ravenna evidenziano con forza come il cambiamento climatico stia intensificando eventi estremi, mettendo a rischio il settore agricolo locale. La gravità dei danni richiede interventi immediati e concreti da parte delle istituzioni, affinché si possano tutelare le imprese e favorire un futuro più resiliente per l’agricoltura romagnola. È momento di agire per proteggere il nostro territorio e assicurare la sostenibilità del settore.

"Nei giorni scorsi una forte grandinata si è abbattuta sulla campagna tra Forlì e Ravenna. Nel territorio forlivese, dove maggiore è stata l’estensione dell’area colpita, sono decine le imprese agricole che hanno subito danni gravi, fino alla perdita completa dei raccolti. A essere maggiormente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

