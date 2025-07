Davide si getta dalla finestra e muore sul colpo In casa l’agghiacciante scoperta

Una tragedia che ha lasciato il quartiere Corvetto di Milano senza parole. Davide, un uomo di 44 anni, ha scelto di terminare la sua vita gettandosi dalla finestra del suo appartamento in via Scheiwiller, provocando shock e sgomento tra vicini e amici. Le motivazioni dietro questo gesto estremo rimangono ancora sconosciute, ma la comunitĂ si stringe nel dolore, chiedendosi come sia potuto arrivare a tanto. La vicenda invita a riflettere sull'importanza di supporto e ascolto.

Una tragedia familiare ha sconvolto il quartiere Corvetto di Milano nelle prime ore di questa mattina, quando un uomo di 44 anni si è lanciato nel vuoto dal proprio appartamento, morendo sul colpo. Il dramma si è consumato in via Scheiwiller, poco dopo le 8.30, e ha subito attirato l’attenzione dei residenti della zona, allarmati dall’improvviso tonfo e dal trambusto che ne è seguito. A far precipitare la situazione è stato il successivo intervento delle forze dell’ordine: quando gli agenti della Polizia di Stato sono saliti nell’abitazione dell’uomo, hanno scoperto una scena agghiacciante. All’interno dell’appartamento giaceva il corpo senza vita di una donna di 73 anni, sua madre, con evidenti ferite da arma da taglio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

