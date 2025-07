Arena Opera Festival in un fine settimana 4 capolavori con allestimenti diversi

Preparati a vivere un fine settimana indimenticabile all’Arena di Verona, dove dal 10 al 13 luglio si susseguiranno quattro capolavori dell’opera, ciascuno con allestimenti unici e sorprendenti. Un’occasione imperdibile per ascoltare le voci più prestigiose del panorama internazionale e immergersi nell’atmosfera magica di uno dei palcoscenici più iconici al mondo. Non perdere questa straordinaria rassegna: l’Opera Festival ti aspetta con emozioni senza confini.

Da giovedì 10 a domenica 13 luglio, l'Arena di Verona presenta quattro capolavori del repertorio operistico in altrettanti allestimenti diversi. Sul palcoscenico i più importanti artisti del panorama internazionale e i complessi artistici e tecnici areniani, cuore inarrestabile del festival.

La Traviata di Verdi torna in Arena nel prestigioso allestimento di Hugo De Ana - La stagione dell'Opera Festival 2025 all'Arena di Verona prosegue nel segno di Giuseppe Verdi.

Carmen incanta ancora: l'Arena di Verona celebra tre anniversari tra musica, storia e spettacolo - Un omaggio alla potenza della musica, alla bellezza dell'arte scenica e al genio creativo che ha attraversato epoche e palcoscenici.