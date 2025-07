Enac | niente più documento di identità all’imbarco sui voli nazionali e Schengen

Semplificare i viaggi aerei, senza rinunciare alla sicurezza: questa la novità annunciata dall’Enac, che ha eliminato l’obbligo di mostrare un documento di identità all’imbarco sui voli nazionali e verso l’area Schengen. Un cambiamento che promette maggiore praticità e rapidità ai passeggeri, con una rivoluzione nei cieli italiani che si avvicina. Ma cosa comporta esattamente questa novità? Scopriamolo insieme.

L'Enac conferma: non sarà più necessario mostrare la carta di identità all'imbarco per i voli nazionali e verso Paesi dell'area Schengen. Lo conferma il Corriere della Sera, che scrive: "Se non è una rivoluzione nei cieli italiani poco ci manca. All'imbarco dei voli nazionali e verso i Paesi dell'area Schengen non è più necessario esibire al gate un documento di identità oltre alla carta d'imbarco. È una disposizione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) a stabilirlo — dopo aver ricevuto nei giorni scorsi il via libera del ministero dell'Interno — e risulta già in vigore". Ufficialmente, stando a quanto si legge nella comunicazione dell'ente che il Corriere ha potuto consultare, si tratta di una "modifica del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile".

Viaggi aerei, Enac elimina obbligo in Italia di mostrare carta d'identità al gate per voli nazionali e verso Paesi Schengen: basterà carta d'imbarco - Ottima notizia per i viaggiatori: ENAC elimina l’obbligo di mostrare la carta d’identità al gate per voli nazionali e verso l’area Schengen.

