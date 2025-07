Richard Rios l’Inter si ferma | la Roma accelera sul centrocampista del Palmeiras

Richard Rios resta uno dei profili più caldi del mercato estivo. La Roma, pronta a rafforzare il centrocampo, accelera sulla pista che porta al talentuoso colombiano del Palmeiras, approfittando delle lentezze dell’Inter, ancora impegnata con Calhanoglu. La strategia giallorossa mira a trovare la soluzione economica ideale per chiudere l’affare, puntando decisamente su un acquisto che potrebbe fare la differenza nella prossima stagione. Riuscirà il club romano a conquistare Rios prima delle altre?

La Roma torna forte su Richard Rios. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la mancata partenza di Calhanoglu sta rallentando l' Inter, che aveva messo nel mirino il centrocampista colombiano del Palmeiras. Un'occasione che la Roma vuole sfruttare: il club giallorosso è già al lavoro per individuare la struttura economica più adatta per chiudere l'operazione. Richard Rios resta uno dei nomi più seguiti per il centrocampo da Gasperini, che ne apprezza intensità, gamba e capacità di giocare a due o a tre. Contatti in corso, la Roma valuta l'affondo.