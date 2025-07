Iacono Pd | Dissalatore di Porto Empedocle operazione illogica e tardiva Serve serietà non propaganda

Mentre Porto Empedocle si mobilita con un consiglio comunale straordinario sul dissalatore, è fondamentale ribadire la nostra vicinanza alle proteste cittadini e alle associazioni locali. L’operazione, giudicata da molti come illogica e tardiva, richiede serietà e trasparenza, non propaganda. È il momento di ascoltare le voci della comunità e agire con decisione per tutelare il territorio e il suo futuro, perché le scelte si fanno con responsabilità, non con reclami superficiali.

"Mentre a Porto Empedocle è in corso un consiglio comunale straordinario e aperto sulla questione del dissalatore, voglio far sentire anche da Roma il mio pieno sostegno alle istanze e alle proteste delle associazioni e dei comitati civici, che stanno denunciando l’assurdità di questa operazione". 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

