Il blitz contro le cosche di Villaseta e Porto Empedocle | sequestrati soldi droga e un kalaschnikov

Un’operazione senza precedenti ha portato al sequestro di ingenti somme di denaro, sostanze stupefacenti e un kalashnikov. Durante le perquisizioni, eseguite nel contesto di un’indagine che coinvolge quattordici indagati delle famiglie mafiose di Villaseta e Porto Empedocle, si è fatta luce su un oscuro traffico illecito tra Agrigento e…

Durante le perquisizioni, scattate in occasione dell'esecuzione del provvedimento di fermo a carico di quattordici indagati dell'inchiesta sulle famiglie mafiose di Villaseta e Porto Empedocle, sono stati sequestrati soldi, droga e un mitragliatore. Mafia e traffico di droga fra Agrigento e.

