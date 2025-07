Inseguimento sul lungolago di Como | ' Lasciatemi stare o vi faccio male' poi calci e vetro spaccato

Un inseguimento emozionante e teso scuote il lungolago di Como, dove una folle corsa tra agenti e un sospetto ha portato a vetri frantumati e contusi tra le forze dell'ordine. La serata, iniziata con segnalazioni di comportamenti molesti, si è trasformata in un episodio di pura adrenalina. Ma cosa ha scatenato questa escalation improvvisa? La vicenda si rivela più intricata di quanto sembri, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Un inseguimento concitato, vetri rotti a calci e quattro agenti finiti contusi. È il bilancio di una serata di tensione sul lungolago di Como, iniziata intorno alle 21 nei pressi del Tempio Voltiano. Una volante è stata inviata in zona dopo la segnalazione di un uomo, descritto come molesto e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

