Calciomercato Milan Di Marzio | Risoluzione per Sportiello | ecco il sostituto

Il calciomercato del Milan si infiamma: Marco Sportiello si avvia alla risoluzione del contratto, aprendo le porte a un nuovo protagonista tra i pali. I rossoneri hanno giĂ individuato il possibile sostituto, puntando su un nome che potrebbe cambiare le carte in tavola nella prossima stagione. Resta da scoprire come evolveranno le trattative e quale sarĂ il volto del prossimo portiere del Diavolo.

Calciomercato Milan, Marco Sportiello verso la risoluzione del contratto: il club rossonero ha giĂ individuato il possibile sostituto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Di Marzio: “Risoluzione per Sportiello: ecco il sostituto”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - risoluzione - sportiello

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

? #CalciomercatoMilan, Marco #Sportiello vicino alla cessione: un club di #SerieA ha intensificato i contatti per il portiere rossonero. Il #Milan valuta l’operazione, possibile svolta nei prossimi giorni. #Milan #Sportiello #Rossoneri #ACMilan #Mercato Vai su Facebook

Milan, Fonseca: Ecco perché non ho tolto Reijnders, problemi per Loftus-Cheek e Sportiello. Su Theo e Maignan...; Milan, il futuro di Gabriel dipende da...Sportiello; Milan, vice Donnarumma: Sportiello più difficile di Consigli e Begovic, il motivo.

Mercato Milan, Sportiello ai saluti: sarà lui il secondo portiere rossonero - Sportiello è vicino alla cessione: il giocatore si prepara a dire addio al Milan. Scrive spaziomilan.it

Milan, Sportiello verso l’addio: ecco chi potrebbe sostituirlo - Sono giornate piene per il mercato del Milan, in entrata e in uscita: il portiere sembra destinato a partire e c'è un nome per il sostituto ... Segnala msn.com