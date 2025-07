Macron accolto da Starmer a Downing Street

L'arrivo di Emmanuel Macron a Downing Street ha acceso i riflettori su un incontro cruciale tra Francia e Regno Unito. Mentre i leader discutono di immigrazione e cooperazione internazionale, il futuro delle relazioni bilaterali si gioca in questi momenti decisivi. La visita ufficiale del presidente francese rappresenta un'opportunità unica per rafforzare legami e affrontare insieme le sfide comuni. Scopriamo come questa diplomazia potrà plasmare il domani tra Londra e Parigi.

Londra, 10 lug. (askanews) - Emmanuel Macron è arrivato al numero 10 di Downing Street per colloqui con il primo ministro britannico Keir Starmer, mentre Londra e Parigi cercano di raggiungere un accordo sull'immigrazione, nell'ultimo giorno della visita ufficiale del presidente francese nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron accolto da Starmer a Downing Street

