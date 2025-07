Enac e lo stop ai documenti per imbarcarsi su voli nazionali e verso i paesi Schengen

L’Enac ha deciso di semplificare i controlli di sicurezza: d’ora in poi, sui voli nazionali e verso i paesi Schengen, i passeggeri potranno salire a bordo mostrando esclusivamente la carta di imbarco. Questa innovazione mira a rendere più rapido e fluido il processo di imbarco, senza compromettere la sicurezza. La decisione, già approvata dal Ministero dell’Interno, segna un passo importante verso un viaggio più snello e senza stress. Stop ai formalismi superflui, benvenuta praticità!

Prima di salire su un volo con destinazione estera i passeggeri potrebbero dover mostrare soltanto la carta di imbarco. A stabilirlo è stato l’Ente nazionale di aviazione civile (Enac), che deciso di permettere ai passeggeri che viaggiano su voli nazionali o verso Paesi dell’area Schengen di mostrare solo la carta d’imbarco al momento di salire sull’aereo. La decisione ha già ottenuto il lascia passare del ministero dell’Interno. Stop ai documenti d’identità, sarà sufficiente la carta d’imbarco. Per superare i controlli durante la fase di imbarco potrebbe non essere più necessario mostrare un documento d’identità. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: enac - voli - nazionali - paesi

Animali sui voli, Biancofiore esulta per il via libera di Enac: “Altro passo per la civiltà” - Gli amanti degli animali possono festeggiare: l'Enac ha approvato una delibera che permette il trasporto in cabina di animali da compagnia oltre il limite attuale di peso.

Viaggi aerei, Enac elimina obbligo in Italia di mostrare carta d'identità al gate per voli nazionali e verso Paesi Schengen: basterà carta d'imbarco Vai su X

Domani sciopero aerei, voli cancellati Domani 10 luglio è previsto un nuovo sciopero nazionale del trasporto aereo, che rischia di mettere in difficoltà le operazioni aeroportuali in tutt'Italia. Proclamata per l'intera giornata,l'agitazione riguarda le società di hand Vai su Facebook

Voli, addio all'obbligo di mostrare la carta d'identità all'imbarco, anche per l'estero; Non servirà più mostrare la carta d’identità all’imbarco dei voli nazionali ed europei; Enac e lo stop ai documenti per imbarcarsi su voli nazionali e verso i paesi Schengen.

Rivoluzione negli aeroporti italiani: addio al documento d’identità per i voli nazionali e Schengen - La novità si applica: su tutti i voli nazionali, su quelli diretti verso Paesi Schengen (quasi tutta l’UE più Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera). Secondo dire.it

Enac e lo stop ai documenti per imbarcarsi su voli nazionali e verso i paesi Schengen - In Paesi come la Germania la prassi è già attiva L'articolo Enac e lo stop ai documenti per imbarcarsi su voli nazionali e verso i ... Segnala msn.com