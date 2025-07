Martina Colombari 50 e lode! Al top della forma con test epigenetico e palestra con Costacurta

Martina Colombari, a 50 anni, dimostra che il segreto della giovinezza e del benessere sta nella costanza e nel metodo. Con un test epigenetico e sessioni di palestra insieme a Costacurta, si mantiene al top della forma, tonica e carica di energia. È l’esempio che la vera longevità nasce dall’impegno quotidiano, non solo dalla genetica. E tu, sei pronto a scoprire il potenziale nascosto dentro di te?

In formissima, tonica, centrata e più energica che mai. Non è solo genetica: è costanza, metodo e tanto allenamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Martina Colombari, 50 e lode! Al top della forma con test epigenetico e palestra con Costacurta

