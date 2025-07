Miss Conero 2025 approda a Castelfidardo | seconda tappa tra fascino arte e solidarietà

Miss Conero 2025 approda a Castelfidardo, portando con sé un mix irresistibile di fascino, arte e solidarietà. Dopo il successo dell'apertura alla Playa Solero di Palombina, la competizione si prepara a valorizzare la bellezza e il talento delle partecipanti in una cornice unica. Sabato 12 luglio alle 21.30, Piazza della Repubblica ospiterà questa emozionante tappa, un evento da non perdere che unisce eleganza e impegno sociale in un’atmosfera coinvolgente e ricca di sorprese.

CASTELFIDARDO – Dopo l'entusiasmante serata inaugurale alla Playa Solero di Palombina, Miss Conero 2025 prosegue il suo viaggio tra eleganza, talento e impegno sociale. Sabato 12 luglio, alle ore 21.30, il concorso farà tappa a Castelfidardo, nella suggestiva cornice di Piazza della Repubblica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Prima tappa MISS Conero Fashion: il 3 luglio al Playa solero è stata eletta la prima Miss che concorrerà, insieme ad altre 30 ragazze, al titolo finale. Prossimo appuntamento sabato 12 luglio a Castelfidardo. Ankongrafica Di Alessandro Nicoletti Comune di C Vai su Facebook

