Debutta finalmente in Italia Tatcha brand di skincare ispirata al Giappone

Finalmente l’attesa è terminata: Tatcha, il rinomato marchio di skincare ispirato alla tradizione giapponese, debutta in Italia con un’anteprima esclusiva su Sephora. Disponibile dal 25 agosto in store e online, Tatcha porta in Europa un’eleganza di lusso che fonde rituali antichi e innovazione moderna. Un’opportunità unica per scoprire i segreti skincare del Giappone direttamente sui nostri scaffali e nella nostra routine quotidiana.

Disponibile da Sephora, Tatcha debutta in Italia a fine agosto (il 25). Il brand, che produce in Giappone con sede in California, è un marchio di lusso che approda in 15 Paesi europei (tra cui Italia, Francia e Spagna) in una partnership esclusiva. Sarà disponibile in anteprima dal 22 agosto 2025 sull’app Sephora e dal 25 agosto sul sito web e in alcuni beauty store selezionati. Tatcha debutta in Italia: la skincare giapponese sbarca da Sephora. Il brand è famosissimo per i suoi trattamenti skincare ad alte prestazioni. Il tutto è supportato dalla scienza e dall’arte del selfcare giapponese. Infatti, la routine di skincare è pensata per essere una pausa di relax e benessere, non solo di cura per la pelle. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Debutta (finalmente) in Italia Tatcha, brand di skincare ispirata al Giappone

