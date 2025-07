Zelensky Putin non vuole la pace lo vediamo

In un clima di tensione crescente, il presidente ucraino Zelensky denuncia con fermezza l'assenza di volontà di pace da parte di Putin. Durante la Conferenza a Roma, ha sottolineato come la Russia respinga ogni proposta di dialogo, alimentando invece un'ulteriore escalation di violenza. È evidente che l'obiettivo di Putin non è la riconciliazione, ma la continuazione del conflitto. La domanda che tutti ci poniamo ora è: quale sarà la prossima mossa?

"La Russia non si sta preparando per la pace e in questo momento tutti ce ne rendiamo conto. L'abbiamo capito, lo vediamo. Putin ha rifiutato qualsiasi progetto di proposta per la pace. E invece c'è di nuovo un'ennesima escalation del livello di violenza ". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo alla sessione plenaria della Conferenza per la ripresa dell' Ucraina a Roma. "Putin vuole che la nostra gente, il nostro popolo, se ne vada dall'Ucraina, soffra. E che vengano distrutte le case, le abitazioni, le scuole, gli ospedali".

