Steriline | secondo semestre 2025 all’insegna di innovazione e presenza consolidata a livello globale

Steriline, azienda italiana di riferimento nel settore del primary packaging farmaceutico, si appresta a vivere un secondo semestre 2025 ricco di eventi internazionali, confermando la propria leadership e il ruolo strategico nell'innovazione tecnologica per l' industria farmaceutica globale. Dopo un primo semestre in cui l'azienda comasca è stata protagonista in 16 eventi tra fiere, congressi e workshop, la programmazione del secondo semestre si preannuncia altrettanto intensa, con un fitto calendario di appuntamenti che testimoniano l'impegno costante di Steriline nel dialogo e nella collaborazione con i principali attori del settore a livello mondiale.