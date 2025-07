Voli garantiti oggi giovedì 10 luglio l’elenco completo Enac Cancellazioni e disagi per lo sciopero del trasporto aereo

Se state pianificando un viaggio questa estate, è fondamentale conoscere gli ultimi aggiornamenti sullo sciopero del trasporto aereo in Italia. Con voli garantiti oggi 10 luglio, ma molte cancellazioni e disagi, il panorama dei voli è più incerto che mai. L’Enac ha pubblicato l’elenco completo delle cancellazioni, aiutandovi a gestire al meglio la vostra partenza o arrivo. Ecco tutto quello che c’è da sapere per affrontare questa giornata di tensione nel cielo.

Roma, 10 luglio 2025 – Nel pieno della stagione estiva, con milioni di viaggiatori in transito negli aeroporti di tutta Italia, arriva come una mannaia sulle ferie lo sciopero aereo che lascia a terra il popolo dei vacanzieri, e non solo. Lo stop di 24 ore, al quale aderisce sia il personale di volo che quello di terra, è partito dalla mezzanotte di ieri, mercoledì 9 luglio e si protrarrà fino alle 23,59 di oggi. L'Enac ha pubblicato online l'elenco aggiornato dei voli garantiti, consultabile sul sito istituzionale dell’ente, dove vengono indicati i collegamenti che, nonostante lo sciopero, saranno comunque effettuati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Voli garantiti oggi giovedì 10 luglio, l’elenco completo Enac. Cancellazioni e disagi per lo sciopero del trasporto aereo

