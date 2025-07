Roma si indaga per morte di un uomo precipitato da terrazzo dopo lite

Roma scossa da un tragico episodio: un uomo di 48 anni è morto dopo essere precipitato da un terrazzo durante una lite nel quartiere di Grotta Celoni. La Procura ha aperto un procedimento per omicidio, mentre le autorità indagano sui dettagli per fare luce su quanto accaduto. La comunità si interroga sulle circostanze di questa drammatica vicenda, ancora avvolta nel mistero, e sulle eventuali responsabilità che potrebbero emergere nelle prossime ore.

Un uomo è morto dopo essere caduto da un balcone a Roma. Il fatto risale al 2 luglio scorso, la Procura ha avviato un procedimento in cui si ipotizza il reato di omicidio. La vittima è un 48enne trovato privo di vita in via Pietro Cardella, sotto la propria abitazione, nel quartiere di Grotta Celoni. Gli inquirenti non escludono che l'uomo sia precipitato dopo una lite scoppiata con un altro uomo ma le verifiche sono ancora in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, si indaga per morte di un uomo precipitato da terrazzo dopo lite

