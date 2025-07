I Cesaroni 7 | La polemica di Claudio Amendola sul vecchio cast? Costruita secondo Elda Alvigini

I Cesaroni 7 stanno per tornare, portando con sé emozioni, tensioni e grandi aspettative. Claudio Amendola si confronta con la nostalgia del vecchio cast, mentre Stefania De I Cesaroni difende il nuovo regista e rivela i retroscena delle prime scene. Tra le vie della Garbatella, è rispuntata l’atmosfera di casa, ma non mancano polemiche e scintille che hanno già acceso discussioni. A spegnere gli entusiasmi ci ha pensato Elda Alvigini, pronta a calmare gli animi e a riportare l’armonia.

La Stefania de I Cesaroni difende il regista della nuova attesissima stagione e racconta l'emozione (e il panico) delle prime scene insieme a lui. Tra le vie della Garbatella si è tornati a respirare aria di casa, ma il ritorno de I Cesaroni 7 non è tutto amore, pentole e bicchieri: qualche scintilla è scoppiata ancora prima della messa in onda, con polemiche sul cast storico e assenze che pesano. A spegnere gli animi, però, ci ha pensato Elda Alvigini, alias Stefania Masetti, che ha detto la sua con garbo ma senza peli sulla lingua. Claudio Amendola regista? "Mi mette soggezione!" Elda Alvigni non lo nasconde: "Non ho dormito finché non ho girato la prima scena.

Elda Alvigni su I Cesaroni: “La polemica di Claudio Amendola è costruita. Lui ha un modo di parlare diretto” - Elda Alvigni, interprete di Stefania ne I Cesaroni, svela i retroscena della prossima stagione e commenta le recenti polemiche.

