Omicidio ad Aversa oggi l’udienza per Umberto D’Angelo

Un nuovo capitolo si apre nel giallo di Aversa: oggi si svolge l’udienza di convalida del fermo di Umberto D’Angelo, sospettato dell’omicidio di Catalin Ionita, il senzatetto barbaramente ucciso con tre colpi di pistola. La vicenda scuote la città e mantiene alta la tensione, mentre emergono dettagli che potrebbero cambiare il corso delle indagini. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Si terrà oggi l’udienza di convalida del fermo per Umberto D’Angelo, il 65enne aversano accusato dell’omicidio di Catalin Ionita, il senzatetto di origini romene ucciso sabato scorso con tre colpi di pistola in un ex distributore abbandonato tra viale della Libertà e viale Kennedy, ad Aversa. D’Angelo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it